Пограничники не пропустили в Беларусь архиепископа католической церкви

Белорусские пограничники не пропустили главу католического костела Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича, через границу, пишет «Радыё Свабода». Кондрусевич возвращался домой из Польши, он является гражданином Беларуси.

«Я нахожусь на переходе в Кузнице Белостокской, меня не пустили. Потом будет заявление. Пока ничего больше сказать не могу», — сообщил Кондрусевич.

Позже недопуск Кондрусевича в страну «Радыё Свабода» подтвердил генеральный викарий Минско-Могилевского архидиоцеза Юрий Кособуцкий.

«31 августа сотрудники пограничной службы Республики Беларусь отказали во въезде в страну Митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу», — сказал Кособуцкий.

Кособуцкий уточнил, что архиепископ возвращался со служебной поездки. На переходе Кузница Белостокская — Брузги сотрудники пограничной службы отказали Кондрусевичу во въезде в страну без объяснения причин.

Пресс-секретарь Белорусского католического костела Юрий Санько сообщил «Радыё Свабода», что Кондрусевич возвращался из Польши, где неделю находился на отдыхе.

«То, что произошло на границе, ему совсем непонятно, ему там никак не пояснили причины таких действий. Я с ним в контакте, он ждет теперь на границе, на состояние здоровья не жалуется, хотя недавно перенес операцию и реабилитацию. Кондрусевич является гражданином Беларуси. Мы тут в Беларуси пробуем разобраться в этой ситуации», — сообщил Санько.

По сообщению «Радыё Свабода», в 16.30 представитель погранкомитета Антон Бычковский не был готов комментировать ситуацию с отказом в пропуске Кондрусевича. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун также отказался комментировать происходящее.

Примерно в пять часов вечера пресс-секретарь Белорусского католического костела Юрий Санько сообщил «Радыё Свабода», что Кондрусевич вернулся в Польшу.

«Машина, на которой ехал митрополит, уже пересекла границу и направилась в Беларусь, а митрополит Тадеуш Кондрусевич направился назад на польскую территорию. Он будет продолжать пытаться вернуться на родину. И мы тут будем протестовать, связываться со всеми государственными учреждениями в Беларуси, потому что католический костел Беларуси не может быть без своего руководителя. Никаких объяснений этому решению от властей мы так и не получили», — сказал Санько .

Ранее Кондрусевич осудил действия силовиков, 26 августа заблокировавших входы и выходы из Красного костела, в то время как там находилось около 100 человек. Он заявил протест на «неправомерные действия силовых структур». По утверждению Кондрусевича, «неадекватные и противоправные» действия на территории костела должны быть расследованы.

Обновлено в 17:31. Добавлена информация о возвращении Тадеуша Кондрусевича на территорию Польши.