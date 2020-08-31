Главреда «Комсомольской правды в Беларуси» сняли с должности; его сменила экс‑редактор хабаровской КП

Марина Бунакова, бывшая редактор «KP.RU в Хабаровске» и сотрудница «Комсомольской правды» в Москве, назначена главным редактором «Комсомольской правды в Беларуси», пишет TUT.by.

«Это было предложение управляющей компании, принятое мной, как один из вариантов укрепления редакции и вывода из кризиса предприятия», — объяснила генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Наталья Галезник.

Экс-главред издания Андрей Левковский, который руководил белорусской редакцией более 10 лет, остается первым заместителем главного редактора газеты.

26 августа в офис беларуской редакции «Комсомольской правды» пришли сотрудники комитета Госконтроля и налоговой. Они проверяли служебные компьютеры администрации. По словам Натальи Галезник это была «совместная проверка Госконтроля и налоговой». В офис редакции пришло 6 человек. Проверка, по словам Галезник, была внеплановой, причин визита сотрудники госструктур не объяснили.

Ранее типография Дома печати в течение нескольких дней не печатала номера «Комсомольской правды». В первый раз газета не попала в тираж, когда на обложке номера была фотография массовой акции протеста 16 августа. В типографии это объяснили сломавшимся станком.

20 августа редактор «Комсомольской правды» Ольга Шестакова сообщала в фейсбуке, что газету не отпечатали третий день подряд.

«Ну что, "Комсомолка" третий раз оказалась не по зубам станку Дома печати», — писала Шестакова.