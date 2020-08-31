Задержанный футболист клуба «Крумкачы» госпитализирован

Один из двоих задержанных 30 августа футболистов клуба «Крумкачы» Сергей Козека госпитализирован. Об этом «Радыё Свабода» сообщил директор клуба Олег Давидович.

«Козека находится в 4-ой больнице теперь. У него плохое состояние, проблемы с позвонками. Предварительно месяц постельного режима. Это травмы, полученные во время задержания. Их задерживали на Городском Валу. Рассолько пока находится в Ленинском РУВД. Обоим назначили судмедэкспертизу. Следователь запросил все видеозаписи с камер. Разбираются. Адвокат сообщил, что сегодня обоих могут отпустить», — рассказал Давидович.

Директор команды также рассказал «Радыё Свабода», что в отношении футболистов ведется разбирательство по уголовной статье.

Футболистов клуба «Крумкачы» Сергея Козеку и Павла Рассолько задержали 30 августа в Минске. Представитель футбольного клуба рассказал «Радыё Свабода», что спортсмены не участвовали в акции протеста, а возвращались с тренировки. По его словам, Козеке и Рассолько инкриминировали нападение на милицию, а при задержании силовики избили футболистов.