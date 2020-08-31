Футболистов «Крумкачоў» выпустили из РУВД; уголовное дело против них прекращено

Футболиста «Крумкачоў» Сергея Козеку выпустили из Ленинского РУВД, уголовное дело против него прекращено, пишет «Радыё Свабода». По информации издания, ожидается, что Павел Рассолько тоже будет отпущен.

«Нам просто не повезло. Оказались не в то время не в том месте», — прокомментировал задержание Козека.

Второго задержанного футболиста «Крумкачоў» Павла Рассолько тоже отпустили из милиции, сообщает «Радыё Свабода». Уголовное дело против него прекращено.

Футболистов клуба «Крумкачы» Сергея Козеку и Павла Рассолько задержали 30 августа в Минске. Представитель футбольного клуба рассказал «Радыё Свабода», что спортсмены не участвовали в акции протеста, а возвращались с тренировки. По его словам, Козеке и Рассолько инкриминировали нападение на милицию, а при задержании силовики избили футболистов.

Позже Сергей Козека был госпитализирован. По сообщению директора футбольного клуба Олега Давидовчиа, у него были «проблемы с позвонками».

В комментарии для TUT.by он уточнил состояние футболиста. По его словам, у Сергея Козека переломом позвонка. Изданию также известно, что у футболиста ушиб правой почки, закрытая травма живота и ушибы нижней части спины.

Обновлено в 18:34. Добавлена информация «Радыё Свабода» об освобождении Павла Рассолько.