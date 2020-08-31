Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 чиновников

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд в страну для Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников. Информация об этом появилась на сайтах МИД Латвии и Эстонии, а также на сайте МВД Литвы.

Помимо Александра Лукашенко, в списке указаны помощник президента по национальной безопасности и первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, генеральный прокурор Александр Конюк, глава МВД Юрий Караев, председатель ЦИК Лидия Ермошина и другие.

«Эти лица своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года, а также поддерживали жестокое подавление мирных протестов», — указано в заявлении МИД Латвии.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что Латвия осуждает фальсификацию выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и преследование журналистов и активистов в Беларуси.

В заявлении Министерства иностранных дел Эстонии указано, что чиновникам из списка запрещен въезд в страну на пять лет — до 31 августа 2025 года. МИД Эстонии также указало, что указанные в списке лица «играли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и применении насилия против мирных протестующих».

В заявлении МВД Литвы также указано, что в случае предоставления дополнительных сведений, список может быть дополнен.

Обновлено в 15:31. Добавлена информация МВД Литвы и МИД Эстонии.