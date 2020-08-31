Сайты NN.by и Naviny.by были заблокированы из‑за «нанесения вреда национальным интересам»

Редакция «Нашай Нiвы» опубликовала приказ об ограничении доступа к сайтам NN.by и Navinу.by, подписанный министром информации Игорем Луцким — в нем названы причины их блокировки. Текст приказа появился в телеграм-канале издания.

Решение об ограничении доступа к сайтам принято межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности. В документе названы восемь материалов «Нашай Нiвы» — все они связаны с действиями силовиков, во многих речь идет об избиениях и жестоком обращении с людьми. Материалов, послуживших основанием для блокировки Naviny.by, также указано восемь. Среди них — материалы об избиениях, которые совершали силовики, о забастовках, а также о реакции зарубежных чиновников на события в Беларуси. Все материалы опубликованы в период с 13 по 28 августа.

По мнению комиссии, материалы «Нашай Нiвы» и Naviny.by способствуют «формированию источников угроз национальной безопасности», заключающихся в «искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством», «снижении мотивации работников к эффективному труду», «распространении недостоверной или умышленно искаженной информации», «ослаблении в обществе чувства патриотизма, готовности граждан к вооруженной защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь».

«В этой связи Межведомственной комиссией сделан вывод о том, что информация, опубликованная на интернет-ресурсах naviny.by и nn.by (с 13 по 28 августа 2020 г.), способствует нанесению вреда национальным интересам Республики Беларусь. Межведомственная комиссия также считает, что распространение подобной информации должно быть прекращено», — сказано в документе.

Ранее неназванный интернет-провайдер сообщил TUT.by, что сайты изданий были заблокированы вечером в пятницу 28 августа. Доступ ограничен на основании решения Министерства информации РБ.