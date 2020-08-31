Жительнице Новополоцка вынесли устное предупреждение за рисунок бело‑красно‑белого флага на асфальте

В Новополоцком ГОВД вынесли устное предупреждение в отношении Зои Скворцовой, которая нарисовала на асфальте бело-красно-белый флаг и написала лозунги «Жыве Беларусь!», «Свободу политзаключенным», пишет TUT.by. Ее обвиняли в нарушении правил благоустройства и содержания населенных пунктов (часть 2 статьи 21.14 КоАП).

«Мне вынесли устное предупреждение и сообщили, что мое "правонарушение малозначительное". Учли, что ранее я не привлекалась к административной и уголовной ответственности. Сказали, что я не буду даже проходить в милицейской базе данных. Также попросили, чтобы я не участвовала ни в каких несанкционированных массовых мероприятиях — митингах, шествиях. Мол,"нежелательно меня там будет увидеть". Что касается мест, где можно рисовать детям, сообщили, что "такие площадки надо согласовывать с горисполкомом"», — сообщила Скворцова.

Скворцова рассказывала, что 28 августа она гуляла с четырехлетним сыном возле завода «Измеритель». Ребенок решил нарисовать домик на асфальте. Скворцова там же нарисовала флаг и написала лозунги. По ее словам, начальник охраны завода, заметив рисунки, начал ругаться матом, потребовал смыть их, а потом вызвал милицию. Скворцову забрали в отдел вместе с сыном, там они провели полтора часа.