Штаб Виктора Бабарико объявил о создании политической партии «Вместе»

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико объявил о создании новой политической партии «Вместе». Об этом в видеообращении рассказала представительница штаба Мария Колесникова.

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Видео, опубликованное на официальном Youtube-канале штаба Виктора Бабарико, начинается с обращения самого Бабарико, который с 18 июля содержится под стражей в СИЗО КГБ. По словам Бабарико, главная задача партии — проведение конституционной реформы. Затем продолжила Мария Колесникова.

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — заявила Колесникова.