Министр спорта поручил подчиненным отменить государственную подписку на газету «Прессбол»

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук поручил руководителям госорганизаций, подчиненных министерству, отменить государственную подписку на газету «Прессбол». Это следует из протокола поручений от 28 августа, подписанном министром спорта. Документ опубликован «Радыё Свабода».

В поручении под пунктом №1 говорится, что руководители госорганизаций, подчиненных министерству спорта и туризма, должны «предоставить информацию об отмене государственной подписки на печатные материалы редакции ООО "Прессбол-91" (о расторжении договоров на оказание рекламных услуг с этой организацией)». Сроком исполнения поручения указано 31 августа.

В поручении под пунктом №2 говорится об обеспечении государственной подписки на газету «Спортивная панорама». Ее учредитель — Министерство спорта и туризма.

18 августа газета «Прессбол» опубликовала «открытое письмо представителей спортивной отрасли» с требованием о признании президентских выборов в Беларуси недействительными. В письме также выдвигаются требования об освобождении политических заключенных, выявлении и наказании виновных в избиениях мирных демонстрантов и об оказании необходимой помощи пострадавшим от действий представителей силовых структур. Под письмом подписалось 380 человек.