Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании, который предлагал пересчитать голоса

Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Об этом сообщает госагентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

Решение о лишении Пустового дипломатического ранга предусмотрено указом №327, который Лукашенко подписал 31 августа. Также на основании указа Пустовой отстранен от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Испании и Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации.

18 августа Пустовой опубликовал обращение в официальном фейсбук-аккаунте посольства Беларуси в Испании, в котором призвал провести пересчет результатов голосования на президентских выборах и провести открытые суды по случаям насилия и угроз как со стороны силовиков, так и со стороны демонстрантов.