Суд в Минске арестовал брата и сестру, задержанных в троллейбусе во время женского марша

Суд Московского района Минска назначил задержанным в троллейбусе во время женского гранд-марша солидарности Александру и Наталье Раентовым 15 и 12 суток административного ареста, сообщает TUT.by.

Сначала судья Ольга Малашенко рассмотрела административные протоколы Натальи Раентовой, затем ее брата.

Согласно протоколам, 29 августа Раентовы участвовали в несанкционированном митинге и «указывали жестами, координировали дальнейшие действия участников митинга». По словам Натальи Раентовой, она гуляла по городу и решила присоединиться к собравшимся женщинам. Вместе с ней был ее брат.

Когда демонстранток начал оттеснять ОМОН, Раентовы забежали в троллейбус и проехали одну остановку. После в него забежали «люди в черном» и, не представившись, начали вытаскивать из него Раентовых. По словам Натальи Раентовой, она испугалась, поэтому хваталась за поручень.

Во время процесса над Раентовой судья Малашенко поинтересовалась, откуда у безработной задержанной пять банковских карточек, «недешевый телефон» Xiaomi и ключи от автомобиля. Судья спросила у девушки, в курсе ли она об истории бело-красно-белого флага и посоветовала «почитать о нем потом в Википедии».

На процессе Александра Раентова судья на слова мужчины о том, что он боялся действий милиционеров, спросила: «А когда вы присоединялись к шествию, не боялись?». Раентов ответил, что нет, так как это было мирное шествие и «последние дни ведь не трогали никого».

«Вот видите: сегодня не трогают, завтра трогают», — ответила судья Малашенко.

На суде Раентова выступило двое свидетелей — пассажирки троллейбуса, в котором его с сестрой задержали. Одна из них, гражданка Украины, последние шесть лет живет в Минске.

«После майдана… — заметила судья. — Да, шесть лет уже прошло».



Судья постановила, что Раентовы виновны в участии в несанкционированном митинге. Протоколы о неповиновении при задержании отправлены на доработку в РУВД.