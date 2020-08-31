Фигуранта «дела Тихановского» Вергилия Ушака задержали и отправили отбывать 7 суток ареста за майский пикет в Гродно

Сотрудники милиции задержали фигуранта уголовного «дела Тихановского» Вергилия Ушака и отправили отбывать семь суток административного ареста за инцидент 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».

Милиционеры задержали Вергилия Ушака около 16 часов 31 августа в Полоцке. Об этом «Вясне» рассказала невеста Ушака по имени Надежда. Пара заранее приобрела электронные билеты на поезд «Полоцк-Минск», а когда Ушак и Надежда пришли на посадку, их ожидали сотрудники милиции. Ушаку предъявили постановление суда Ленинского района Гродно, по которому его осудили 2 июля на семь суток ареста по двум статьям КоАП: 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному требованию должностного лица).

«Никто не представлялся. Просто тыкнули постановление и сказали: "Пройдемте с нами"», — рассказала Надежда.

Сотрудники милиции сказали, что семь суток Вергилий Ушак будет отбывать в Полоцком РОВД.

Вергилий Ушак был задержан 29 мая в Гродно во время предвыборного пикета по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Тогда во время предполагаемой провокации был задержан блогер Сергей Тихановский и как минимум 15 человек, участвовавших в пикете. 8 июня нескольким задержанным, в том числе Вергилию Ушаку, были предъявлены обвинения в организации и участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ).

29 июля, после двух месяцев в СИЗО №1 Минска, Ушак вышел на свободу.