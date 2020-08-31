ДФР задержал члена Координационного совета Лилию Власову

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали члена Координационного Совета Лилию Власову. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале члена КС и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко.

В сообщении указано, что в доме Власовой прошел обыск, а задержание произошло перед заседанием расширенного состава Координационного совета.

Задержание подтвердил телеграм-канал Координационного совета. В сообщении КС также указано, что ранее утром Власову вызывали к 15:00 в Центральное РУВД г. Минска «по факту участия в несанкционированном митинге».