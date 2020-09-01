Лукашенко: у архиепископа католической церкви, которого не пустили в Беларусь, заподозрили второе гражданство

Александр Лукашенко рассказал, почему пограничники не пустили в страну главу католического костела Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из Польши. Об этом сообщает «Белта».

По мнению Лукашенко, Кондрусевич ездил в Польшу на «консультации» и, «получив определенные задачи», приехал в Беларусь. Власти заподозрили, что у архиепископа есть второе гражданство. Из-за этого он попал в список невъездных граждан — он общий для России и Беларуси.

«Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез, и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», — сказал Лукашенко.

31 августа стало известно, что пограничники отказали Тадеушу Кондрусевичу во въезде в страну. Причины не назывались. Адвокат Антон Гашинский объяснял TUT.by, что белоруса могут не пустить в страну только при условии, что его гражданство признано утратившим силу. Это происходит, например, если у человека есть гражданство другой страны.

Пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько уточнила изданию, что у Кондрусевича около 10 лет назад было российского гражданство, но он от него отказался. Сейчас Кондурсевича только гражданин Беларуси.

Ранее архиепископ осудил действия силовиков, которые 26 августа заблокировавших входы и выходы из Красного костела, когда там находилось около 100 человек. Кондрусевич призвал расследовать «неадекватные и противоправные» действия на территории костела.