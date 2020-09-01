TUT.by: в Минске нашли тело пропавшего 11 августа рабочего

Возле торгового центра «Рига» в Минске нашли тело 53-летнего рабочего Минского завода шестерен Александра Будницкого, который пропал 11 августа, сообщает ТUT.by со ссылкой на коллег погибшего.

«Последний раз Александра Будницкого видели утром 11 августа, мужчина еще спал, а после обеда должен был выйти на смену. На работе Александр так и не появился, не вернулся и в общежитие, где жил последние два года. Его коллеги написали заявление в милицию о пропаже человека, а в понедельник, 31 августа, узнали: Будницкого нет в живых, якобы его тело нашли недалеко от торгового центра "Рига"», — пишет издание.

Соседи Будницкого по общежитию рассказали ТUT.by, что пытались дозвониться до него; «шли длинные гудки, но никто не отвечал, а потом абонент был вне зоны доступа». 19 августа они подали в Первомайское РУВД заявление о пропаже человека. По их словам, милиционеры при этом спрашивали, «участвовал он в акции или нет».

По сведениям издания, вчера, 31 августа, брату Будницкого Валентину сообщили, что его тело нашли «в парке в районе Сурганова, возле "Риги"».

«Он ушел 11 августа, в милиции сказали: есть свидетели, что он попросил закурить и при них случился приступ, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. 12 августа он уже поступил на экспертизу», — приводит ТUT.by слова Валентина Будницкого.

Соседи рабочего не исключают, что 11 августа он «мог пойти к "Риге" посмотреть, что там происходит», потому что «в тот день отпросился с работы». В Следственном комитете ТUT.by сообщили, что «в указанные даты факты смерти около ТЦ "Рига" не зарегистрированы».

В первые дни протестов против фальсификаций на выборах ТЦ «Рига» стал одним из центров противостояния демонстрантов и силовиков. В ночь с 10 на 11 августа здесь строили баррикады, на следующий день издание Naviny.by сообщало о стрельбе во дворах возле торгового центра.