Помощницу Виктора Бабарико Елену Карагачеву отпустили под подписку о невыезде

Задержанную 1 июля помощницу Виктора Бабарико Елену Карагачеву выпустили из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. Об этом пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на пресс-службу Бабарико.

1 июля штаб Виктора Бабарико сообщил о задержании члена инициативной группы и личной помощницы экс-банкира Елены Карагачевой. Она проработала с Бабарико в Белгазпромбанке 20 лет.

6 июля 12 белорусских правозащитных организаций признали членов инициативной группы Бабарико и его помощников Елену Карагачеву и Дмитрия Карако политическими заключенными. Карагачева обвиняется в уклонении от уплаты налогов — об этом ее адвокат Владимир Созончук сообщал TUT.by.