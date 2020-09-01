Художник‑акционист Алексей Кузьмич уехал из Беларуси из‑за угрозы ареста

Художник-акционист Алексей Кузьмич уехал из Беларуси в Киев, опасаясь ареста по уголовному делу. Об этом он сам написал в фейсбуке.

«Не хотел покидать государство, социально-политический контекст которого использую как материал для своего искусства, но так сложились обстоятельства. Поступила информация, что на меня собираются сфабриковать уголовное дело по статье, связанной с порнографией», — написал Кузьмич.



В день президентских выборов 9 августа Алексей Кузьмич провел акцию на избирательном участке. Он вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке, на грудь прикрепил бюллетень с нарисованным на нем фаллическим символом, на глаза завязал красную повязку и стал в виде распятия. Такую же акцию он повторил вечером перед ОМОНом на проспекте Машерова.

Утром художника задержали; он провел трое суток в изоляторе в переулке Окрестина.