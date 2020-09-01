Заблокирован счет компании «Минт‑Медиа», которая издает KYKY и The Village

Счет компании «Минт-Медиа», которая издает Kyky.org и The Village, заблокирован решением Департамента финансовых расследований Госконтроля, сообщает в телеграме KYKY.



Редакция предполагает, что решение обусловлено уголовным делом, по которому проходит владелец изданий Александр Василевич.

Бизнесмен Александр Василевич был задержан 27 августа после обыска в его квартире и допроса в ДФР. По какому делу и в каком статусе проходит Василевич, неизвестно.



Главный редактор KYKY Анастасия Рогатко вместе с несколькими сотрудниками издания выехала из Беларуси.