Заблокирован счет компании «Минт‑Медиа», которая издает KYKY и The Village

Счет компании «Минт-Медиа», которая издает Kyky.org и The Village, заблокирован решением Департамента финансовых расследований Госконтроля, сообщает в телеграме KYKY.
Редакция предполагает, что решение обусловлено уголовным делом, по которому проходит владелец изданий Александр Василевич.
Бизнесмен Александр Василевич был задержан 27 августа после обыска в его квартире и допроса в ДФР. По какому делу и в каком статусе проходит Василевич, неизвестно.
Главный редактор KYKY Анастасия Рогатко вместе с несколькими сотрудниками издания выехала из Беларуси.
Бондаренко умер вечером 12 ноября в реанимации больницы скорой помощи