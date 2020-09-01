ООН: в Беларуси зафиксировано 450 случаев пыток, шесть человек пропали без вести

С момента выборов президента в Беларуси зафиксировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, следует из опубликованного сегодня доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Согласно докладу, местонахождение шести человек, пропавших во время протестов после президентских выборов, до сих пор неизвестно их родственникам.

В ООН получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие, в том числе — с использованием резиновых дубинок. Комитет отмечает, что в дополнение к полному и беспристрастному расследованию насилия Беларусь «должна привлечь виновных к ответственности и обеспечивать компенсацию жертвам и их семьям».