Павлу Северинцу предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ) и оставили под стражей на два месяца. Об этом на свой странице в фейсбук написала жена политика Ольга Северинец.

"Восхищаюсь мужеством, мудростью и выдержкой беларуского народа. Благодарю Бога за то, что Церковь вышла за правду и справедливость. Верю, что Беларусь будет свободной", — передаёт она слова Павла.

7 июня Павла Северинца задержали на акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. О том, что он стал фигурантом дела о массовых беспорядках стало известно 20 августа.