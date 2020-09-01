Задержанных на студенческом протесте журналистов будут судить за участие в несанкционированном мероприятии

Шестерых журналистов, задержанных сегодня возле стадиона «Динамо» во время студенческого протеста, будут судить как участников несанкционированного мероприятия по статье 23.34 КоАП. Об этом TUT.by рассказал начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович.

1 сентября в Минске. Студенческие протесты

Задержанные — журналисты TUT.by Алексей Судников и Надежда Калинина, корреспонденты «Комсомольской правды в Беларуси» Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго.

TUT.by опубликовал фотографию своего журналиста Алексея Судникова — на протестах он работал в жилете с надписью «Пресса» и с бейджем, где указано его имя, есть фото и название издания.

По информации TUT.by, суды пройдут завтра по видеосвязи. Ночь журналисты проведут в РУВД. Статья 23.34 КоАП предусматривает наказания в виде штрафа или административного ареста.

Редакция «Медиазоны» поддерживает коллег, которых будут судить за выполнение их профессиональных обязанностей.