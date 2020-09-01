КС: ДФР объяснил обыски в доме Лилии Власовой расследованием налоговых нарушений фирм ее сына

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проводил обыск в доме задержанной члена Координационного совета Лилии Власовой для расследования предполагаемых налоговых нарушений фирм, учредителем которых является ее сын Борис Власов, сообщает Координационный совет.

По информации совета, в постановлении на обыск в доме Власовой указано, что следственные действия производились «в рамках расследования налоговых нарушений фирмами "Мерлинтур" и "ПолетКонсалт"», а одним из основных учредителей этих компаний является старший сын задержанной Борис Власов.

В офисах и домах сотрудников фирм были произведены обыски, генеральный директор «Мерлинтур» также задержана, изъято оборудование, пишет КС со ссылкой на Власова.

КС также уточнил подробности задержания Власовой. 31 августа около полудня сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля встретили Власову, которая пришла к нотариусу по семейным делам, и увезли ее на допрос. В 14:20 в ее дом, где находился муж Власовой Владимир Искорцев, пришли с обыском трое сотрудников ДФР в присутствии двоих понятых. Обыск продолжался около часа, в его ходе был изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и несколько флешек.

Около 21:00 31 августа адвокат сообщил Искорцеву, что Власову задерживают на 72 часа, по истечению которых должно быть принято решение о мере пресечения. В каком статусе она находится — пока неизвестно. Адвокат находится под подпиской о неразглашении.