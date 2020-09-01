Волонтера правозащитного центра «Вясна» задержали по делу об организации массовых беспорядков

В отношении волонтера правозащитного центра «Вясна» Павла Гарбуза заведено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, сообщает «Вясна».

Сейчас Павел Гарбуз находится в изоляторе в переулке Окрестина в статусе подозреваемого. По словам его жены Марины Гарбуз, волонтера задержали 31 августа, когда он выкидывал мусор. По информации «Вясны», он задержан на 72 часа.

Через час после задержания домой к семье пришли с обыском силовики.

«Когда позвонили в дверь, через глазок я увидела там мужчину. Я сказала, чтобы он подождал одну минуту, так заплакала дочка. Но в это время подбежал семилетний сын и начал открывать дверь. И вместо одного мужчины появилось уже шесть. Все были в масках», — рассказала Гарбуз.

При обыске присутствовали две понятые — случайные девушки, вышедшие из магазина. Марине Гарбуз предложили добровольно отдать «все, что муж использовал для организации массовых беспорядков». Силовики нашли пневматический пистолет. По словам жены, он «у них около семи лет, но ни разу не использовался» и «все документы на него есть».

Во время обысков изъяли всю технику, наклейки с гербом «Погоня», белую ленту и письма политзаключенных — Сергея Тихановского, Дмитрия Козлова и других.