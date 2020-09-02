Onliner: в Минске задержали телеведущих Дудинского и Кохно

В Минске задержали бывших телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Об этом сообщает Onliner со ссылкой на источники, близкие к окружению ведущих. Неназванный источник подтвердил TUT.by задержание Дудинского.

Другие подробности не приводятся. Ранее активист Антон Мотолько в своем телеграм-канале со ссылкой на неназванные источники сообщал о задержании ведущих.

«Выходил вместе с мамой из подъезда, садились в машину. Подъехал черный микроавтобус, выбежал отряд в полном обмундировании, маму оставили, а Дмитрия затащили в бус», — комментировал собеседник Мотолько задержание Кохно.

Кохно — бывший ведущий ОНТ, раньше он вел на канале передачу «Удачи в придачу». Дудинский работал в Белтелерадиокомпании и вместе с соведущей Екатериной Раецкой вел передачу «Славянский базар».

Ранее Кохно осудил жестокие задержания возле магазина сувениров symbal.by — тогда силовики увели в автозак около 20 человек, пришедших поддержать объявивший о закрытии магазин. Милиция объяснила задержания конфликтом между стоявшими в очереди и водителем.

«Я увидел, как очередь в магазин symbal.by хватают бойцы ОМОНа и запихивают в автозак. Я живу в двух кварталах от этого места. На этом видео от вас, милиция, убегает седая старушка. В этой очереди нет преступников. Мне противно и отвратительно видеть то, что происходит. Если бы мы гуляли там с сыном, нас бы тоже схватили эти люди?» — написал Кохно.

Дудинский сам стоял в очереди в symbal.by. Позднее он также написал пост, в котором сообщил бойцам ОМОН, что необязательно бить покупателей, пришедших в магазин. Обоих ведущих уволили.