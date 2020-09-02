Лукашенко о Латушко: он перешел красную линию и ответит по закону

Во время встречи с журналистами в Барановичах Александр Лукашенко, не называя фамилии, сказал, что Павел Латушко «ответит по закону». 1 сентября фрагмент беседы показал в эфире телеканал ОНТ.

На вопрос сотрудника RT Константина Придыбайло о чиновниках, которые сейчас «по ту сторону» от Лукашенко, он ответил, что бывший посол «на коленях» просил дать ему место в правительстве.

«Я знаю о ком ты намекаешь. На коленях стоял, дрожал: "Пошлите меня в правительство". Стал министром. Поработал министром. "Я хочу послом быть". — "Куда?" — "Во Францию". — "Ладно, езжай во Францию". Ну как-то старался по-отечески относиться. Оттуда приехал, тоже просился в правительство, [но] не было такого портфеля. "Можно я поработаю где-нибудь там и там?" — "Где?" — "Хочу в [театре имени] Янки Купалы". — "Иди поработай"», — сказал Лукашенко.

По мнению Лукашенко, экс-главе театра имени Янки Купалы «показалось, что власть наклонилась, а может уже где-то рухнула».

«Но не потому, что он наконец-то проснулся или глаза открыла мать ему. Нет, он и был такой. Но он увидел, что, наверное, в этой власти все, она рухнет, надо бежать в другую. Вот он и побежал», — сказал Лукашенко.

«По закону он ответит, он перешел красную линию», — добавил он.