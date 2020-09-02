Павел Латушко объяснил свой отъезд из Беларуси визитом на экономический форум

Член Координационного совета Павел Латушко выехал в Польшу в ночь на 2 сентября. По словам политика, он отправился на Международный экономический форум в Кринице-Гурской, передает Еврорадио.

Днем в провластном телеграм-канале появилось сообщение, что Павла Латушко «в буквальном смысле вывезли за границу в багажнике автомобиля польского посла». Экс-министр утверждает, что «ни в каком багажнике я границу не пересекал, пересек я ее официально, через пограничный переход "Бобровники — Берестовица", о чем имею соответствующий штамп в паспорте». Он обещает вернуться в Беларусь после завершения форума и запланированных встреч.

Ранее во время встречи с журналистами, Лукашенко, не называя имени, заявил, что экс-министр «перешел красную линию» и ответит по закону.

Павла Латушко, как и других членов президиума Координационного совета, вызывали на допрос в Следственный Комитет. 31 августа задержали члена Координационного совета Лилию Власову.