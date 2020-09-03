МВД: по фактам угроз силовикам и чиновникам возбуждено 23 уголовных дела

Следственный комитет возбудил 23 уголовных дела «по фактам угроз применения насилия» в отношении силовиков, госслужащих, депутатов и членов избирательных комиссий, сообщает официальный телеграм-канал МВД.

Всего в августе отделами внутренних дел зарегистрировано 30 заявлений об угрозах, говорится в сообщении; по некоторым из них еще ведется доследственная проверка.

«Анонимность распространения угроз не является препятствием на пути установления лиц, причастных к данному преступлению. На сегодня у правоохранителей достаточно для этого средств и ресурсов», — предупреждает пресс-служба, добавляя, что «санкцией статьи 366 УК Республики Беларусь за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет».