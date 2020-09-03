Интернет‑оператор «Деловая сеть» сообщил, что заблокирует иностранные DNS‑сервера для госорганизаций по требованию властей

Интернет-оператор «Деловая сеть» сообщил, что с 15 сентября иностранные DNS сервера будут заблокированы для государственных органов и организаций. Информация об этом появилась на сайте оператора.

«Вниманию государственных органов и организаций, являющихся клиентами "Деловой сети". С 15.09.2020 для ваших организаций будут заблокированы иностранные DNS сервера во исполнение требований к уполномоченным поставщикам интернет-услуг. Просим использовать специально выделенный DNS сервер 212.98.160.60», — сказано в сообщении оператора.

В сообщении «Деловая сеть» также напоминает, что согласно приказу от 6 декабря 2019 года №408 Оперативно-аналитического центра при президенте, компания входит в список поставщиков, уполномоченных предоставлять услуги госорганам и организациям. Такие компании должны соответствовать требованиям «Положения о порядке определения уполномоченных поставщиков услуг», определяемым ОАЦ.