Экс‑телеведущего Дениса Дудинского арестовали на 10 суток

Суд назначил экс-телеведущему Денису Дудинскому 10 суток ареста за «участие в несанкционированной акции», пишет «Радыё Свабода».

Дениса Дудинского судили без адвокатов, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на защитников экс-телеведущего. По информации издания, защитникам и жене Дудинского не сообщили, что заседание будет проходить в суде Первомайского района Минска. Ранее жене Дудинского говорили, что оно будет в суде Центрального района — там она с адвокатами и друзьями ждала экс-телеведущего.

Ранее в Минске задержали бывших телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Об этом сообщал Onliner со ссылкой на источники, близкие к окружению ведущих. Неназванный источник подтвердил TUT.by задержание Дудинского.

Ранее Дудинский стоял в очереди в магазин сувениров symbal.by после случая с жесткими задержаниями возле магазина — силовики увели в автозак около 20 человек, пришедших поддержать объявивший о закрытии магазин. Милиция объяснила задержания конфликтом между стоявшими в очереди и водителем. Позднее Дудинский также написал пост, в котором сообщил бойцам ОМОН, что необязательно бить покупателей, пришедших в магазин. Вскоре после этого ведущего уволили.

Обновлено в 15:52. Добавлена информация «Радыё Свабода».