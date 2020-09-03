Бывшего телеведущего Дмитрия Кохно арестовали на 10 суток

Суд назначил экс-телеведущему Дмитрию Кохно 10 суток ареста, сообщает «Радыё Свабода».

Заседание по делу Кохно проходило в суде Первомайского района Минска по видеосвязи. Кохно обвиняли в том, что он участвовал в «несанкционированном шествии» 23 августа на проспекте Независимости, нес на плечах бело-красно-белый флаг и выкрикивал «Ведущие с народом».

По сведениям «Радыё Свабода», экс-телеведущий полностью признал вину, объяснив, что он участвовал в шествии, чтобы «высказать свою гражданскую позицию» и ходатайствовал о смягчении наказания, поскольку у него есть двухлетний ребенок и беременная жена.

Кохно рассказал подробности своего задержания. По его словам, 2 сентября люди с оружием подбежали к нему во дворе его дома, положили на дорогу, а позже в автобусе «как преступника поставили на колени».

Onliner: в Минске задержали телеведущих Дудинского и Кохно

Сам Кохно связывает арест со своей позицией после июньских задержаний около минского магазина Symbal.by, когда ведущий публично осудил действия силовиков.

Заседание проходило в кабинете судьи, а не в зале — секретарь суда сказала, что свободных залов нет. В кабинет впустили жену и мать Кохно, а также пять журналистов.

Бывших телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского задержали в Минске 2 сентября. Первым об этом со ссылкой на свои источники сообщил активист Антон Мотолько.

«Выходил вместе с мамой из подъезда, садились в машину. Подъехал черный микроавтобус, выбежал отряд в полном обмундировании, маму оставили, а Дмитрия затащили в бус», — рассказал собеседник Мотолько о задержании Кохно.

Позже жена Кохно опубликовала съемку, на которой видно, как вооруженные люди в экипировке задерживают телеведущего около его машины.

Кохно — бывший ведущий ОНТ, раньше он вел на канале передачу «Удачи в придачу».