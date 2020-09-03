«Новая газета»: СК запросил у Мингорисполкома записи c камер из больниц по делу о массовых беспорядках

Следственный комитет запросил у комитета Мингорисполкома по здравоохранению записи с камер наблюдения в больницах с 9 по 13 августа, на которых запечатлены травмированные люди, для «установления лиц, причастных к массовым беспорядкам». Это следует из документа, который опубликовала «Новая газета».

В письме, направленном председателю комитета по здравоохранению Сергею Малышко, говорится, что Следственный комитет расследует уголовное дело по статье 293 УК «по фактам массовых беспорядков, произошедших с 09.08.2020 по 12.08.2020». СК просит «оказать содействие» и предоставить записи с камер больниц, на которых видны люди, травмированные «в ходе массовых беспорядков» с 9 по 13 августа. Письмо подписано начальником управления СК по Минску Сергеем Паско.