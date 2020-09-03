Руководитель Современного художественного театра объявил о забастовке из‑за ареста Дениса Дудинского

Учредитель и руководитель Современного художественного театра Владимир Ушаков объявил о забастовке в знак протеста против задержания экс-телеведущего Дениса Дудинского. Об этом говорится в его сообщении в фейсбуке.

«10 суток театр СХТ МИНСК работать не будет. ЗАБАСТОВКА», — сказано в сообщении.

Дудинский — один из актеров СХТ, он играет в спектакле «Дракон», показ которого должен был состояться 11 сентября.

Дудинского задержали 2 сентября в Минске. На следующий день суд назначил ему 10 суток ареста за «участие в несанкционированной акции». Его судили без адвокатов — защитникам и жене Дудинского не сообщили, что заседание будет проходить в суде Первомайского района Минска. Ранее жене Дудинского говорили, что оно будет в суде Центрального района — там она с адвокатами и друзьями ждала экс-телеведущего.

Ранее Дудинский стоял в очереди в магазин сувениров symbal.by после случая с жесткими задержаниями возле магазина — силовики увели в автозак около 20 человек, пришедших поддержать объявивший о закрытии магазин. Милиция объяснила задержания конфликтом между стоявшими в очереди и водителем. Позднее Дудинский также написал пост, в котором сообщил бойцам ОМОН, что необязательно бить покупателей, пришедших в магазин. Вскоре после этого ведущего уволили.