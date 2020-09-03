Близкие избитого и находившегося в коме подростка сообщили, что его отвезли на допрос по делу о массовых беспорядках

16-летнего Тимура М., который находился в медикаментозной коме после того, как 13 августа его доставили из Партизанского РУВД в реанимацию, отвезли в Управление Следственного комитета по Минску на допрос по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). Об этом адвокат Станислав Абразей со ссылкой на слова молодого человека старшей сестры Тимура М. рассказал TUT.by.

Больше никаких обстоятельств дела Станислав Абразей не знает; он срочно выехал в Минск к своему подзащитному.

12 августа 16-летнего Тимура М. задержали в районе Каменной Горки, писал TUT.by. 13 августа подростка доставили в реанимацию 3-й детской больницы Минска из Партизанского РУВД с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз. Подросток был в медикаментозной коме.

