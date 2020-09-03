СК: попавший в реанимацию после задержания подросток причастен к вооруженному нападению на грузовик

Несовершеннолетний Тимур М., который находился в медикаментозной коме после того, как 13 августа его доставили из Партизанского РУВД в реанимацию, причастен к вооруженному нападению на грузовик в Минске, сообщает Следственный комитет, не называя имени подростка.

По утверждению СК, он попал на запись камеры наблюдения 10 августа на улице Притыцкого в Минске; видео подтверждает, что юноша участвовал в «массовых беспорядках».

«Кроме этого, установлена его причастность к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, прибывшего туда для эвакуации неисправного троллейбуса», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет пресс-служба СК, в день госпитализации травмированного подростка следователь опросил лечащего врача, изучил медицинские документы и направил запросы в МВД. После этого в течение несколько дней врачи не разрешали опросить подростка.

СК подчеркивает, что следователи неоднократно предлагали матери, брату и сестре несовршеннолетнего рассказать об обстоятельствах, при которых он получил травму, но родственники отвечали отказом.

Наконец, 20 августа следователи опросили подростка. 12 августа, передает его слова пресс-служба, он возвращался домой из торгового центра и был без всякого повода задержан около автостанции «Запад-3», после чего его доставили в РУВД. Участие в протестах подросток категорически отрицал.

«Следует отметить, что после выписки из медицинского учреждения юноша при содействии своих родственников скрывался от органа уголовного преследования. В настоящий момент указанный молодой человек задержан, с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», — сказано в сообщении СК.

Ранее близкие Тимура М. сообщили, что подросток задержан по уголовному делу о массовых беспорядках.

12 августа 16-летнего Тимура М. задержали в районе Каменной Горки, писал TUT.by. 13 августа его доставили из Партизанского РУВД в реанимацию 3-й детской больницы Минска с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой, множественными ушибами мягких тканей и конечностей и травматическими эрозиями роговицы обоих глаз. Подростка ввели в медикаментозную кому.

Ранее Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела из-за «массовых беспорядков» в ночь на 11 августа. Ведомство установило, что вечером 10 августа грузовой автомобиль МАЗ отправился в район станции метро «Спортивная», чтобы эвакуировать сломанный троллейбус. Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, рабочие увидели баррикады и решили их объехать. В это время, утверждают в СК, МАЗ остановили неизвестные, которые, угрожая водителю, завладели грузовиком.

27 августа экс-министр здравоохранения и глава Гродненского облисполкома Владимир Караник назвал фейком сообщения о том, что подросток, «избитый до полусмерти, в коме лежит». По его словам, подросток «потом вышел на психоз, по клинике — отравление психотропами».

«Ну, естественно, в морду получил, извините, в лицо получил, перелом скуловой кости есть, но других синяков нет ни одного, а везде было "избит до полусмерти"», — говорил Караник.