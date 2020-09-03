Жена Дмитрия Кохно опубликовала видео его задержания

Жена задержанного 2 сентября экс-телеведущего Дмитрия Кохно Надежда опубликовала видео его задержания. Запись появилась в ее инстаграме.

«Вот так это было... С криками: "лицом в пол!!!" и дальше по сценарию. Я даже представить не могла, что это может выглядеть вот так по отношению к нему», — сказано в ее сообщении.

2 сентября в Минске задержали бывших телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Первым об этом сообщил активист Антон Мотолько в своем телеграм-канале; затем о задержании написал Onliner со ссылкой на источники, близкие к окружению ведущих. Еще один неназванный источник подтвердил TUT.by задержание Дудинского.

«Выходил вместе с мамой из подъезда, садились в машину. Подъехал черный микроавтобус, выбежал отряд в полном обмундировании, маму оставили, а Дмитрия затащили в бус», — рассказывал собеседник Мотолько о задержании Кохно.

Кохно — бывший ведущий ОНТ, он вел передачу «Удачи в придачу». Дудинский работал в Белтелерадиокомпании и вместе с Екатериной Раецкой вел передачу «Славянский базар».

В конце июня Кохно публично осудил жесткие задержания возле магазина сувениров Symbal.by в Минске — тогда силовики увели в автозак около 20 человек, пришедших поддержать объявивший о закрытии магазин. Незадолго до закрытия силовики изъяли в магазине футболки с надписью «ПСІХОЗ%». Милиция объяснила задержания покупателей конфликтом между стоявшими в очереди и водителем, которому они якобы мешали проехать.

Дудинский в тот день сам стоял в очереди к Symbal.by. Позже он также написал пост, в котором раскритиковал действия ОМОНа. Обоих ведущих уволили.