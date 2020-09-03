На члена президиума Координационного совета Лилию Власову завели уголовное дело

В отношении члена президиума Координационного совета Лилии Власовой возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК РБ), сообщает TUT.by.

Вместе с ней по делу проходит ее сын Борис (учредитель туристической компании «Мерлинтур»). Сумма ущерба составляет около 615 тысяч белорусских рублей.

31 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали члена Координационного Совета Лилию Власову. В тот день в ее доме проводили обыск, а она была вызвана на допрос по факту участия в несанкционированном митинге.

Ранее Координационный совет сообщал, что в постановлении на обыск в доме Власовой указано, что следственные действия производились «в рамках расследования налоговых нарушений фирмами "Мерлинтур" и "ПолетКонсалт"», а одним из основных учредителей этих компаний является старший сын задержанной Борис Власов.

В офисах и домах сотрудников фирм были произведены обыски, генеральный директор «Мерлинтур» также задержана, изъято оборудование, писал КС со ссылкой на Власова.