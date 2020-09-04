Волонтера «Вясны» Павла Гарбуза перевели в СИЗО

Волонтеру правозащитного центра «Вясна» Павлу Гарбузу продлили срок задержания до 10 суток и перевели в СИЗО №1 на Володарской улице, сообщает «Вясна». Его подозревают в организации массовых беспорядков 9-12 августа в Минске.

2 сентября его жену Марину Гарбуз вызвали на допрос в качестве свидетельницы в Следственный комитет. Она рассказала, что в день продления срока задержания, к волонтеру не смогла попасть защитница из-за «нехватки кабинетов».

Павла Гарбуза задержали 31 августа. В тот же день в его доме провели обыск. У него изъяли всю технику, наклейки с гербом «Погоня», белую ленту и письма политзаключенных — Сергея Тихановского, Дмитрия Козлова и других.