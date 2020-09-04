На сайте МВД в списке разыскиваемых появился Лукашенко; проводится проверка

По факту взлома официального сайта МВД проводится проверка по части 1 статьи 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации), сообщает Sputnik.

3 сентября на сайте МВД в разделе «Розыск» появились фотографии Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Скриншоты объявлений публиковала «Наша Нiва»; в них говорилось, что Лукашенко и Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа».

После этого сайт оказался заблокирован; «пользователи до сих пор не могут попасть на ресурс», отмечает Sputnik.