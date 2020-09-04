Подросток, оказавшийся в реанимации после задержания, с допроса в СК снова доставлен в больницу

После допроса в Следственном комитете несовершеннолетний Тимур М. снова попал в больницу, сообщает «Радыё Свабода». Подросток лежал в 3-й детской больнице Минска, 3 сентября его под конвоем перевели во 2-ю клиническую больницу.

Сестра Тимура подтвердила, что родственники находятся в той же больнице. Туда же приехали адвокаты, но их пока не пускают к подзащитному.

17-летний Тимур М. находился в медикаментозной коме после того, как 13 августа его доставили из Партизанского РУВД в реанимацию. Вчера его вызвали в Управление Следственного комитета по Минску на допрос по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). Вечером того же дня Следственный комитет опубликовал запись камеры наблюдения 10 августа на улице Притыцкого в Минске; по мнению СК видео подтверждает, что юноша участвовал в «массовых беспорядках».

СК: попавший в реанимацию после задержания подросток причастен к вооруженному нападению на грузовик

27 августа экс-министр здравоохранения и глава Гродненского облисполкома Владимир Караник назвал фейком сообщения о том, что подросток, «избитый до полусмерти, в коме лежит». По его словам, подросток «потом вышел на психоз, по клинике — отравление психотропами».