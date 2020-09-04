Правозащитники признали еще девятерых обвиняемых в массовых беспорядках политзаключенными

Семь правозащитных организаций Беларуси признали политическими заключенными девятерых обвиняемых по статье 293 УК (массовые беспорядки), пишет правозащитный центр «Вясна».

«Мы оцениваем преследование Романа Багновца, Даниила Богната, Дмитрия Кубарева, Виктора Пантелеева, Виталия Прокопчука, Егора Прокопчука, Вячеслава Рогащука, Артура Халимончика, Олега Рубца, которые были обвинены по ст. 293 УК (массовые беспорядки), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь, и признаем их политическими заключенными», — сказано в заявлении правозащитников.

Ранее правозащитники уже признали политзаключенными девятерых обвиняемых по этой же статье. Ими стали Александр Францкевич, Акихиро Ханада, Александр Шабалин, Юрий Власов, Игнат Сидорик, Юрий Савицкий, Артем Квашевский, Татьяна Каневская и Артем Сацук.