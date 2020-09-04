Владельцу Kyky.org и The Village Александру Василевичу предъявили обвинение по уголовному делу

Владельцу сайтов Kyky.org и The Village Беларусь, рекламного агентства Vondel / Hepta и галереи современного искусства «Ў» Александру Василевичу предъявили обвинение по уголовному делу, сообщает TUT.by. Его жена Надежда Зеленкова — фигурантка того же дела.

«Сегодня Александру предъявлено обвинение, мера пресечения остается прежней — заключение под стражей. Было подано ходатайство об изменении меры пресечения, ждем ответ», — рассказала изданию адвокат Елена Денис.

Адвокат сообщила, что находится под подпиской о неразглашении, поэтому узнать статью Уголовного кодекса, которую вменяют Василевичу, невозможно.

Позже выяснилось, что жена Василевича Надежда Зеленкова стала подозреваемой по уголовному делу. Об этом адвокат Мария Добротворская рассказала TUT.by.

«В отношении Надежды возбуждено уголовное дело, на сегодняшний день она подозреваемая, — прокомментировала Добротворская.

По сообщению издания, Зеленкова также находится под подпиской о неразглашении материалов дела.

Ранее Александр Василевич был взят под стражу.

27 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыски в офисе агентства Vondel/Hepta, которым владеет Василевич. ДФР также пришел в офис диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет супруга Александра Василевича Надежда Зеленкова и в дом к директору «Минт Медиа» — издателю KYKY и The Village Саше Романовой. Кроме того, ДФР провел обыск в доме у директора галереи «Ў» Валентины Киселевой. Василевич является совладельцем галереи.

После обыска в доме Василевича, его отвезли на допрос в ДФР. Позже жена бизнесмена сообщила, что он задержан.

30 июля суд Фрунзенского района Минска назначил Василевичу 14 суток ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). В протоколе сказано, что он «активно участвовал в несанкционированном митинге» и кричал: «Свободу Бабарико!».

«Я могу рассказать, как все было. Решил подать ходатайство в пользу Виктора Бабарико, считаю его честным и порядочным человеком. Мы были вместе с Евгенией Сугак, приехали в КГБ в 17:55, там никого не было, зашли в здание, нас встретили два охранника, провели куда-то — и все, нас приняли в автозак. Я находился в здании КГБ полторы-две минуты, а потом нас отвезли во Фрунзенское РУВД. К сожалению, ходатайство не подал», — рассказывал Василевич.

Обновлено в 18:43. Добавлена информация TUT.by.