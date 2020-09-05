Арестованные телеведущие в эфире СТВ призвали белорусов не участвовать в «незаконных митингах»

Телеканал СТВ показал обращения телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно, которые сейчас отбывают административный арест, с призывом к белорусам не участвовать в «незаконных митингах».

В обращениях Дудинский и Кохно говорят практически одинаковыми фразами — «на своем примере» предостерегают белорусов от участия в несанкционированных мероприятиях, потому что «последствия будут обязательно».

«И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Не совершайте противозаконных действий», — говорит Денис Дудинский.



Дмитрий Кохно, по-его словам, из-за «любопытства выйти на незаконные несогласованные шествия обернулось административным арестом».

«Еще раз прочитав закон, вы увидите, что такие шествия несут за собой либо штраф, либо арест до 15 суток», — сказал в эфире СТВ Кохно.

2 сентября в Минске задержали бывших телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Об этом сообщал Onliner со ссылкой на источники, близкие к окружению ведущих. Неназванный источник подтвердил TUT.by задержание Дудинского. На следующий день экс-телеведущих суд арестовал на 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.