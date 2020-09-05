Член президиума Координационного совета Ковалькова уехала в Польшу

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова уехала в Польшу. Об этом сообщает The Village Беларусь со ссылкой на неназванные источники, информацию об отъезде Kyky подтвердили в пресс-службе Ковальковой.

Как пишет The Village, накануне, 4 сентября Ковалькову отпустили из изолятора, где она отбывала 15 суток ареста за нарушение правил организации митинга (статья 23.34 КоАП). В 2:30 ночи она пересекла границу на автобусе, который ехал из Гродно в Варшаву. Другие подробности не приводятся.

Позже во время пресс-конференции Ковалькова сказала, что покинула страну недобровольно. «Меня вывезли из Беларуси как ранее вывезли Светлану Тихановскую», — сообщила она.

«Когда я находилась за решеткой, власти пришли и сказали, что если я не соглашусь с ними покинуть страну, мое пребывание в заключении будет очень долгим. Ко мне пришли в изолятор, надели капюшон и маску, посадили на заднее сиденье. Я не знала, куда мы едем», — передает слова Ковальковой «Белсат».

По словам оппозиционерки, ее довезли до блокпоста, где она прошла паспортный контроль. Затем пограничник попросил водителя автобуса, который ехал до Варшавы, подвезти ее.

Обновлено в 17:31. Новость дополнена комментарием Ковальковой.