В МВД утверждают, что отпустили члена президиума Координационного совета Ковалькову из изолятора для лечения

Члена президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову отпустили из изолятора для лечения, сообщили РИА «Новости» в МВД Белоруссии.

«После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение», — утверждают в республиканском МВД, добавив, что отпустили оппозиционерку по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, что Ковалькову отпустили из изолятора, где она отбывала 15 суток ареста, назначенные в начале сентября по статье о нарушении правил организации митинга (статья 23.34 КоАП). Ночью она пересекла границу с Польше.

Позже Ковалькова сообщила, что в изоляторе силовики предложили ей покинуть страну. В противном случае ее пребывание в заключении было бы «очень долгим», рассказала она.

«Ко мне пришли в изолятор, надели капюшон и маску, посадили на заднее сиденье. Я не знала, куда мы едем», — сообщила оппозиционерка. По словам Ковальковой, ее привезли на пункт пропуска, после чего она пересекла границу.