PandaDoc рассказала об аресте четырех сотрудников компании по делу о хищении 107 тысяч белорусских рублей

IT-компания PandaDoc прокомментировала уголовное дело, возбуждение против сотрудников минского офиса. Обращение опубликовано на сайте компании.

По информации PandaDoc, силовики на два месяца арестовали четырех сотрудников компании — главного бухгалтера Юлию Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова и сотрудника HR Владислава Михолапа. Все они проходят по делу о хищении денег путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 4 статьи 210 УК).

«Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству», — говорится в письме.

PandaDoc утверждает, что предъявленные сотрудникам обвинения необоснованны, и связывает уголовное дело с помощью основателя компании Микиты Микадо уволившимся силовикам.

«Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками. И адекватные сотрудники ДФР, и адвокаты, и мы все это знаем. Не секрет, что в Республике Беларусь практикуются политические заказы на оппонентов. <…> Эти репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу основателей компании», — подчеркивает PandaDoc.

Компания потребовала прекратить уголовное дело и освободить арестованных.

«В ином случае, наши шаги следующие: мы будем вынуждены закрыть компанию в Беларуси, что приведет к потере высооплачиваемых рабочих мест. Так как в таком режиме работать не получится, то мы начнем основание альтернативы Парка Высоких Технологий вне РБ», — говорится в письме.