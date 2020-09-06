МВД сообщило о задержании в Минске мужчины, 3 сентября распылившего милиционеру в лицо газовый балончик

Министерство внутренних дел отчиталось о задержании в Минске 40-летнего мужчины, 3 сентября распылившего милиционеру в лицо газовый баллончик, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«На Логойском тракте в Минске 3 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие. В целях обеспечения общественной безопасности сотрудники Советского РУВД Минска задерживали самых активных участников беспорядков», — сказано в сообщении МВД. Вероятно, речь идет о сборе местных жильцов во дворе, которые с начала протестов стали обыденным явлением.

Задержанный распылил в лицо милиционера слезоточивый глаз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали химический ожог лица, шеи и глаза перцовым аэрозолем.

Спустя сутки 40-летнего подозреваемого задержали. По сообщению МВД, он сожалеет о случившемся. В отношении него возбуждено уголовное дело «за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».

На записи невидно, был ли одет пострадавший в служебную форму. Сам задержанный на видео МВД говорит: «Рекомендую донести до населения, что если вы видите, что задерживают люди в гражданском, не стоит им препятствовать». В МВД также не уточнили, находились ли милиционеры в тот вечер в служебной форме.