В Минске задержали эколога Ирину Сухий

В Минске силовики задержали эколога, член совета общественного объединения «Экодом» Ирину Сухий. Об этом написала ее дочь София Садовская: «Маму забрали. Еду в Советский РУВД».

Философ и активист Владимир Мацкевич добавляет, что к ней «вломились в квартиру».

Вскоре Садовская обновила свой пост, уточнив: «В советском РУВД дежурный через домофон сказал что "такую гражданку им не доставляли"».

Ирина Сухий — эколог, она известна выступлениями против строительства БелАЭС.