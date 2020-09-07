В Минске найден мертвым футбольный фанат

5 сентября на окраине минского микрорайона Серебрянка найдено тело 25-летнего Алексея Демидова, пишет «Наша Нiва». 7 сентября прошли его похороны.

Двоюродный брат погибшего рассказал об обстоятельствах его смерти.

«Алексей жил с родителями в Боровлянах, работал на автомойке в Уручье. 4 сентября вышел на работу. Поздно вечером мать звонила ему, все было нормально, но уже через час то никто не брал трубку, то звонок сбрасывали. А утром 5 сентября нам сообщили, что нашли тело Алексея», — рассказал двоюродный брат Демидова Александр.

По его словам, в морге родителям не показывали тело — только лицо. Тело погибшего его родители осматривали дома.

«Телесные повреждения были. На голове гематома, на подбородке как будто кусочки кожи выдраны. Пальцы избитые, косточки избитые на руках. Нога как-то перекручена — словно сломанная. Грязная одежда… Похоже, была драка или что-то такое. Официальное заключение будет через месяц. А в предварительном [заключении], говорят, написали, что причина смерти — отравление неустановленным веществом», — рассказывает Александр.

По словам брата погибшего, Демидов был участником фанатского движения и болел за «Динамо». Его брат считает, что в том районе, где нашли Демидова, «ему нечего было делать». При этом он утверждает, что погибший не участвовал в протестах.

«В митингах он не участвовал — я бы знал. Да и 4 сентября не было митингов», — говорит он.

По словам Александра, родственники не получили вещи погибшего.

«Также исчезли его вещи. В морге говорили, что они в милиции, в милиции — что в морге. А в итоге телефона и рюкзака просто нет. А отравление могли после написать, потому что в 2016 году Алексей был пойман за то, что пробовал спайсы. Его не посадили, там сажать не было за что, но на учет какой-то поставили» — говорит брат Демидова.

Семья погибшего отмечает, что на теле нет следов от наручников или ударов дубинкой.

«По факту смерти проводится проверка, точные обстоятельства устанавливаются. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказали «Нашай Нiве» в ведомстве.

По словам следователей, на теле погибшего не было найдено видимых телесных повреждений.

«Предварительно смерть не носит уголовный характер», — сообщил СК.