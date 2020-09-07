В Минске задержана автор перфоманса о картинах, изъятых из Белгазпромбанка

В Минске сотрудники милиции задержали художницу Надежду Саяпину, автора перформанса «Достояние» об изъятых из коллекции Белгазпромбанка картинах беларуских художников. Об этом TUT.by сообщили ее родственники.

По их словам, около 8 утра к Саяпиной пришли домой сотрудники Советского РУВД города Минска. Милиционеры показали удостоверения и пригласили Саяпину проехать с ними, чтобы ознакомиться с материалами дела об участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Родственники отмечают, что о задержании милиционеры не говорили — художнице угрожал штраф в 25 базовых величин.

При этом, как утверждают родные, Саяпина живет на территории другого района — Первомайского — и не относится к Советскому РУВД.

Спустя некоторое время стало известно, что художницу везут на Окрестина, где она будет ожидать суда. Ее телефон недоступен. Семья художницы занята поиском адвоката и пробует передать для нее передачу.

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В июле 2020 года Надежда Саяпина организовала перфоманс «Достояние» — деятели культуры и искусства прикрепили к своим спинам репродукции работ, которые были изъяты из коллекции Белгазпромбанка, и на протяжении нескольких часов стояли напротив QR-кодов на стенах.

14 июня телеканал «Беларусь-1» сообщил, что к «делу Белгазпромбанка» приобщены картины из корпоративной коллекции банка общей стоимостью 20 миллионов долларов. В галерее «Арт-Беларусь», где экспонировалась коллекция, вместо изъятых картин появились QR-коды в рамках. Изъятые картины — работы художников, родившихся в Беларуси, — Марка Шагала, Осипа Любича, Хаима Сутина, Льва Бакста, Шраги Царфина и других.