Бывший следователь сообщил, что против него проводится проверка о клевете из‑за его рассказа о конфликте с замначальника милиции

Бывший следователь Евгений Шпаковский рассказал, что против него проводится проверка по уголовной статье о клевете из-за его рассказа в СМИ о конфликте с замначальника Жодинского ГОВД, пишет Onliner.

В материале Onliner от 18 августа Шпаковский рассказывал, что после выборов, 11 августа, находясь на рабочем месте, услышал, как замначальника Жодинского ГОВД Михаил Мурашкин проводил инструктаж для служащих внутренних войск, на котором призывал применять силу и спецсредства против протестующих.

«Общий посыл был следующим: при задержании людей как можно жестче применять физическую силу и спецсредства», — рассказывал Шпаковский.

Шпаковский рассказывал, что подошел к служащим и сказал им, что «превышение закона уголовно наказуемо».

По его словам, это привело к конфликту и потасовке с Мурашкиным, которые закончились увольнением Шпаковского и проверкой в отношении него по статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Через несколько недель после этого, по его словам, против него начали проверку по статье о клевете (статья 188 УК).

«Сотрудник УСБ МВД пояснил: проверка проводится по заявлению Михаила Мурашкина. Будто бы я сказал неправду о его призыве к военнослужащим внутренних войск действовать жестко. Во время разговора представитель МВД попросил рассказать всю ситуацию, предварительно включив видеокамеру (с моего согласия)», — рассказал Onliner Шпаковский.

«На мой вопрос, зачем еще одна проверка, если Следственный комитет проводит другую проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка по факту всех наших действий, в том числе в части правдивости моих слов, он сказал: раз нам поступило заявление, мы должны отреагировать», — добавил бывший следователь.

По сообщению Onliner, в пресс-службе УВД Миноблисполкома сказали, что необходимые материалы переданы в Следственный комитет. В пресс-службе Центрального аппарата СК изданию ответили, что на момент публикации не обладали сведениями по этому поводу.